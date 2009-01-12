Ющенко розраховує, що Тимошенко і Путін домовляться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує, що під час особистої зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ будуть зняті всі політичні питання щодо транзиту російського газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

Зокрема, І.ВАННИКОВА розповіла, що Президент очікує на зустріч двох прем’єрів, під час якої будуть зняті всі політичні проблеми. «Це дасть можливість, переконаний В.ЮЩЕНКО, двом господарюючим суб’єктам – НАК «Нафтогаз України» та «Газпрому» - будувати свої взаємини винятково за прозорими ринковими правилами», - сказала прес-секретар.