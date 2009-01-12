Представник Президента у ВР подав у відставку

Петро ОЛІЙНИК подав у відставку з посади заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Верховній Раді за власним бажанням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, П.ОЛІЙНИК заявив: «Здійснюючи цей крок, я вчиняю так, як вчинив би кожен європейський політик. Нещодавно моє ім`я було втягнуто у корупційну історію із суддею ЗВАРИЧЕМ. Сподіваюсь, що моя відставка дасть можливість правоохоронним органам на об`єктивне розслідування, а також шанс розібратися в питаннях моєї причетності до так званого корупційного скандалу судді ЗВАРИЧА».

Довідка УНІАН. 2 грудня 2008 року проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

18 грудня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт І.ЗВАРИЧА.

16 грудня заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що БЮТ вимагає притягнути до відповідальності представника Президента України у Верховній Раді П.ОЛІЙНИКА, у кабінеті якого (як голови Львівської ОДА у той час) голова Львівського апеляційного адміністративного суду нібито отримав хабар.

18 грудня парламент направив на доопрацювання проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу відсторонення Петра ОЛІЙНИКА від виконання обов’язків представника Президента України у Верховній Раді України».

У проекті постанови зазначається, що в поданні Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт І.ЗВАРИЧА «безпосередньо вказано, що отримання цим суддею хабара в особливо великому розмірі відбувалося у службовому кабінеті та за особистої присутності голови Львівської обласної державної адміністрації Петра ОЛІЙНИКА».