Медведєв: невідомо, в якому стані українська ГТС

Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ зазначає, що час надходження газу до Європи залежить від стану української газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це О.МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Конкретний час залежить від стану газотранспортної системи України, який ми зараз оцінити не можемо», - сказав він.

«Нумо всі постукаємо по дереву, щоб не було проблем», - додав О.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, О.МЕДВЕДЄВ заявив про можливість відновлення поставки російського газу через Україну о 8 ранку за середньоєвропейським часом (9.00 за Києвом) 13 січня.