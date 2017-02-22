Вища рада правосуддя не звільнила суддю, яка виносила рішення проти "автомайданівців"
Адвокат при цьому пояснив, що ВРП визнала рішення судді такими, які мають порушення.
Вища рада правосуддя не звільнила суддю Апеляційного суду київської області Рудніченко О.М, яка позбавляла водійських прав учасників «Автомайдану». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.
Він повідомив, що члени ВРП й сама суддя визнали наявність порушень, але вирішили, що вони недостатньо грубі. А суддю не притягнуто до відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення.
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"Тобто умисне покарання невинного, без доказів, на підставі сфальшованих документів не є грубим порушенням. Тепер судді можуть користуватись цим рішенням "оновленої" ВРП як практикою, яка дозволяє такі порушення", - пише юрист.
Маселко також повідомив, що інші судді, щодо яких мали розглядатись справи захворіли (у т.ч. голова Дніпровського суду Ластовка та в.о. голови Голосіївського суду - Шевченко). Тому усі ці справи - відкладено.
Як повідомляв УНІАН раніше, Вища рада правосуддя через відсутність кворуму перенесла розгляд клопотання Генеральної прокуратури України щодо відсторонення від посади викритого у вимаганні 500 тис. дол. члена ВРП Павла Гречківського на 15.00 22 лютого.