Клімкін: Рада безпеки ООН потребує термінової реформи через зловживання правом вето

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі.

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"Ми потребуємо термінового реформування Ради безпеки для того, щоб усунути зловживання правом вето. Рада безпеки повинна бути спроможною ефективно реагувати на "криваві конфлікти", незважаючи на можливу присутність сторони конфлікту за цим столом як постійного члена Ради безпеки ООН", - заявив Клімкін.

Також він наголосив, що недопустимим є те, що 3 параграф 27 статті Статуту ООН, у якій сказано, що "сторона, яка бере участь у спірному питанні, повинна утриматися від голосування під час прийняття рішення", продовжує зухвало ігноруватися.

"Наполегливо необхідно, щоби були запровадженні чіткі процедури для належного виконання цієї статті", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Клімкін наголошує, що постійне членство Російської Федерації в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй є фундаментальною проблемою для організації через розпалювання Росією конфліктів по всій Європі.