Газпром: жодного кубометра газу не потрапило в ГТС України

Україна не дає ніяких виразних пояснень причин відмови транспортувати російський газ до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив сьогодні в головному диспетчерському залі «Газпрому» в Москві.

«Ніякого виразного пояснення з боку українських колег про те, чому газ не надходить у ГТС України, немає», - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він підкреслив, що ніякої причини у відмові немає, оскільки в газопровід через ГВС «Суджа» газ подається тільки для подальшого транзиту до Європи.

О.МІЛЛЕР підкреслив також, що «Газпром» подав заявки українській стороні для транзиту необхідної кількості газу до Болгарії, Румунії, Туреччини, Македонії, Молдови, Греції, а також заявки на 22 млн. кубометрів газу для Словаччини. Проте, за його словами, жодного кубометра газу не потрапило в ГТС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, ВАТ «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа".

У той же час інформоване джерело, наближене до НАК «Нафтогаз України», повідомило УНІАН, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямку газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа».

За словами джерела, того обсягу газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатньо для його транспортування в тому напрямку, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не надходить у ГТС України.

Як повідомляв УНІАН, голова правління НАК Олег ДУБИНА заявляє, що сьогодні НАК “Нафтогаз України” не зміг виконати пропозицію ВАТ «Газпром» про транзит російського газу в напрямку ГВС "Суджа" в обсязі 76 млн. кубометрів, оскільки це привело б до обмеження постачань газу Одеської, Луганської, Донецької, і частково Дніпропетровської областей.