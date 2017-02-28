В ЄС стартують міжінституційні переговори про "безвіз" для України

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.

"У другій половині дня розпочнуться міжінституційні переговори (Європейський парламент, Рада ЄС та президентство в ЄС) щодо надання безвізового режиму Україні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого - схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого рішення щодо механізму та Грузії було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.