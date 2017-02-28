Боротьба з прогулами в Раді: у БПП пропонують ввести письмову реєстрацію нардепів і після засідань

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його авторами є Андрій Шинькович, Олександр Співаковський та Роман Мацола.

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Так, пропонується встановити, що перед відкриттям та після закриття кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

Дані письмової реєстрації перед відкриттям та після закриття кожного пленарного засідання є підставою для нарахування виплат народному депутату за час участі в пленарних засіданнях Верховної Ради.

Відсутність письмової реєстрації після закриття кожного пленарного засідання без поважних причин є підставою для незарахування письмової реєстрації та ненарахування виплат народному депутату за час участі у відповідному пленарному засіданні ВР.

Депутати наголошують, що "яскравим прикладом" є закриття ранкового пленарного засідання ВР 10 лютого, коли кількість зареєстрованих в залі депутатів становила 317 (письмово зареєструвались 296 народних депутатів), проте наприкінці пленарного засідання в залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.

Також автори проекту зауважують, що за чинним Регламентом дані письмової реєстрації є підставою для нарахування виплат народному депутату за час участі в пленарних засіданнях ВР, проте письмова реєстрація перед відкриттям кожного пленарного засідання "не завжди є підтвердженням фізичної присутності народного депутата на пленарному засіданні".