У МЗС Росії заговорили про можливі "нові трагедії" у разі поставок Україні з США летальної зброї

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав у Держдумі в ході круглого столу на тему відносин США та РФ.

Він заявив, що російська сторона буде «роз'яснювати» новій адміністрації США «історію та стан конфлікту в Україні».

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«Конгрес США вимагає почати поставки туди (в Україну) так званої летальної зброї, тому важливо, щоб у Білому домі й Держдепі зрозуміли, що це може обернутися новими трагедіями, і відчули відповідальність», - сказав Рябков.

За його словами, МЗС РФ сприятиме «адекватному сприйняттю» того, що відбувається на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року двоє демократів - законодавців із обох палат Конгресу США Дік Дербін і Майк Куіглі заявили, що для Вашингтона настав час надати Україні летальну зброю, щоб захищатися від російсько-терористичних сил на Донбасі.

Раніше, у грудні Конгрес США ухвалив рішення про збільшення допомоги у сфері безпеки Україні в 2017 році до 350 млн доларів. Сенат слідом за Палатою представників переважною більшістю голосів схвалив «Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони». Суму коштів, яку передбачається виділити для надання допомоги в сфері безпеки Україні, в тому числі летальних видів озброєнь, збільшено до 350 млн доларів.