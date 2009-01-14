Тимошенко назвала трьох людей, які зірвали переговори з Газпромом

Контракти на постачання газу в Україну не було підписано 31 грудня через бажання низки українських політиків зберегти компанію «РосУкрЕнерго» як посередника в двосторонніх газових відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит на кордоні 1,7-1,8 долара, ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти «РосУкрЕнерго» як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією», - сказала глава уряду.

За її словами, «всі переговори, які проводилися між двома прем`єр-міністрами, а потім між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом», руйнувалися тими політичними силами в Україні, які отримували і планують отримувати корупційну вигоду від роботи «РосУкрЕнерго».

«Я хочу ще раз наголосити, що компанія «РосУкрЕнерго» представлена в Україні такими людьми, як ФІРТАШ, усім загальновідомий, і два депутати Партії регіонів – БОЙКО і ЛЬОВОЧКІН. Це саме ті люди, які й забезпечили розвал переговорного процесу між Україною та Росією», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що, «на жаль, і з боку інституцій влади також є фани «РосУкрЕнерго», які не дали закінчити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що поки корупційні інтереси впливатимуть на відносини між Україною та Росією, «зокрема, на жаль, і з української сторони», буде дуже складно укладати нормальні контракти на постачання газу та укладати стратегічні угоди без участі «кримінальних корупційних посередників».