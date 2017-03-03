Потрібно зрозуміти, як справи із безпекою гірників: Гройсман скликає позачергове засідання уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе позачергове засідання уряду, однією з тем якого стане ліквідація наслідків вибуху на шахті «Степова» у Львівській області, а також надання допомоги постраждалим і сім'ям загиблих гірників. Як повідомляється на веб-порталі Кабміну, засідання розпочнеться о 12.00

Раніше в прес-службі уряду також повідомили, що Кабмін має намір створити державну комісію для перевірки всіх вуглевидобувних підприємств країни, аби забезпечити їх засобами підтримання безпеки.

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«Це той випадок, коли потрібно не тільки розібратися, що сталося (на шахті «Степова» -УНІАН), а й зрозуміти щодо інших шахт у країні, як там справи з безпекою шахтарів - як індивідуальної, так і колективної. Це пріоритет номер один. Тому ми прийняли рішення: у п'ятницю (3 березня - УНІАН) створити державну комісію на рівні Кабміну», - прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, на шахті №10 «Степова» об'єднання ДП «Львіввугілля» стався вибух і обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Точно відомо про загибель восьми осіб; 14 постраждалих госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.