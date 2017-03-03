Порошенко їде до Харківської області

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської облдержадміністрації.

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"3 березня в Харківській області - президент України", - повідомляють у прес-службі ОДА.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що до візиту Порошенка готуються у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також на Харківському тракторному заводі.