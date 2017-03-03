"Мінський" формат не є самостійним, Геращенко очікує активізації "нормандських" переговорів

Україна очікує активізації роботи "нормандського формату". Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Зігмаром Габріелем, заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає «112 Україна».

Геращенко наголосила, що «мінський» формат не є самостійним, а похідним від «нормандського».

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"Сьогодні є дуже серйозні побоювання щодо невиконання Мінських угод з боку РФ, ми про це будемо говорити більше, я думаю, і в цьому контексті, я хочу акцентувати увагу, що "мінський" формат не є самостійним, це похідний від формат "нормандського" формату, де Німеччина відіграє одну з ключових ролей, за що ми вам ще раз дуже вдячні. Ми дуже очікуємо активізації "нормандського" формату і я переконана, що це дасть імпульс і для роботи Мінських груп...", - сказала Геращенко.

Раніше, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель наголошувала, що Мінські домовленості залишаються основою для взаємодії у питанні врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Меркель нагадала, що в рамках конференції відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" щодо урегулювання конфлікту між Росією і Україною.