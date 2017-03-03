Директор НАБУ дає брифінг щодо ситуації із затриманням Насірова (подію завершено)
12:07, 03 березня 2017Політика
915 0
Сьогодні о 12.00 відбудеться брифінг директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо подій довкола затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
У ніч на 3 березня детективи НАБУ та Антикорупційної прокуратури вручили підозру Насірову.
Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.
Потім в САП заявили, що будуть вимагати відсторонення голови ДФС від посади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Насірова