Директор НАБУ дає брифінг щодо ситуації із затриманням Насірова (подію завершено)

У ніч на 3 березня детективи НАБУ та Антикорупційної прокуратури вручили підозру Насірову.

Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.

Потім в САП заявили, що будуть вимагати відсторонення голови ДФС від посади.



