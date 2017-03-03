У САП повідомили, що Насіров збирався виїхати з України

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров планував виїхати за кордон. Про це САП повідомила на сторінці у Facebook.

Читайте такожСтан Насірова погіршився, йому роблять операцію – ЗМІ"Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. Як тільки розпочалися слідчі дії вчора вдень, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії", - розповів керівник САП Назар Холодницький.

Як відомо, після втечі Онищенка з України САП вирішила одразу клопотати про утримання Насірова під вартою.

"Враховуючи можливості підозрюваного протидіяти слідству і любов до втеч за кордон учасників "газової справи" ми будемо клопотати в суді про обрання Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вимагати його відсторонення від посади. Наразі детективами НАБУ за дорученням процесуального керівника готуються відповідні клопотання до суду", - підкреслив Холодницький.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після кількох годин спроб все таки потрапили до палати Насірова у лікарні "Феофанія" та зачитали йому повідомлення про підозру. Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели до реанімації з діагнозом інфаркт міокарда. Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Голова ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.

Пізніше стало відомо, що голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму 2 млрд грн.