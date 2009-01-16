У Кличка хочуть знати, хто в київській мутній воді ловить рибу

Критична ситуація із енергозабезпеченням Києва є прямим наслідком існування непрозорих схем у цій галузі господарювання. Таку думку висловив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. Саме тому, на думку депутата, Київрада має на найближчих засіданнях ухвалити рішення, які дозволять зняти таємницю з питання забезпечення киян теплом та світлом.

«Яким чином формуються тарифи, як вони компенсуються, хто є справжнім власником енергогенеруючих компаній, яка їхня рентабельність, куди йдуть прибутки – всі ці питання приховані від громадськості, непрозорі. А там, де є непрозорість, завжди існує корупція», - вважає Дмитро Андрієвський.

На переконання політика, кияни, які справно сплачують за комунальні послуги, мають знати, куди витрачається кожна їхня копійка. «Київенерго» говорить про майже мільярдний борг Києва. Київська адміністрація стверджує лише про 550 мільйонів боргу. Така велика різниця в цифрах – лише підтвердження загального бардаку, який відбувається у столиці. Газовий вентиль перекривають, хтось заробляє на мазуті, а кияни сидітимуть у холоді та темряві», - додав Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, у четвер НАК «Нафтогаз України» повідомив про можливість відключення Києва від газопостачання. За словами речника компанії Валентина Землянського, це пов`язано із величезною заборгованістю столиці за попередні роки.