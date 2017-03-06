Громадяни продовжують пікетувати Солом'янський райсуд

Як передає кореспондент УНІАН, кількість пікетувальників дещо зменшилася. Зараз біля в ходу в суд перебувають біля сотні пікетувальників. Як і раніше, автомобілі автомайдану блокують виїзд із будівлі суду. Вони привезли генератор, від якого увімкнули музику та поставили столик із чаєм.

Читайте такожНасіров запрошує до суду Холодницького і Ситника

Також кілька десятків людей продовжуть знаходяться навколо будівлі суду, вони охороняють всі виїзди та виходи з будівлі суду.

Як щойно повідомив журналістам народний депутат Єгор Соболєв, потрібно не дати змоги вивезти Насірова за межі приміщення суду, щоб не дати йому можливість втекти до судового засідання, запланованого на сьогоднішній ранок.

Він також вважає, що ідея провести засідання в Апеляційному суді Києва насправді обумовлена не турботою про журналістів - в суді раніше пояснили, що там є велика зала, в якій можуть розміститися усі бажаючі - а міркуваннями щодо втечі Насірова. "Коли я чую, що починають турбуватися про журналістів, я розумію, що щось тут не так", - зазначив Соболєв.

Нагадаємо, працівники НАБУ та лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.