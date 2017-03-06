Нардепи закликають громадян не покидати територію біля суду, щоб Насіров не втік уночі

Про це вийшовши до громадян, які зібралися біля Солом'янського районного суду, заявили народні депутати Андрій Журжій та Мустафа Найем, повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, за словами Журжія, зараз у адвокатів Насірова та його родичів паніка, оскільки вони усвідомлюють, що Насіров більше не затриманий, однак залишити будівлю суду він не може.

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Також нардеп додав, що детективи НАБУ залишаючи будівлю суду запропонували Насірову викликати швидку, на що отримали відповідь, що він допомоги лікарів не потребує.

"Коли співробітники НАБУ повідомили пану Насирову, що він вільний і може вільно пересуватися, він намагався підвестися з ліжка, але адвокати попросили лежати, тому що ще рано", - додав Журжій.

У свою чергу Мустафа Найем заявив, що перенесення розгляду справи до приміщення Апеляційного суду Києва завтра - це такий хід, щоб дати Насірову змогу втекти уночі.

Найем пояснив, що оскільки Насірова закон уже не тримає під вартою, то де-юре йому ніщо не заважає втекти вночі. Для того, щоб цього не сталося, нардеп закликає громадян не розходитися до ранку, щоб завтра у цьому ж приміщенні на Вознесенському узвозі суд продовжив розгляд справи по обранню запобіжного заходу для Романа Насірова.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.

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Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.