В МЗС розповіли, коли очікують перших рішень Гаазького суду у справі України проти Росії

Про це йдеться в коментарі міністерства, повідомила прес-служба МЗС.

"Як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про запровадження тимчасових заходів у прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення протягом кількох тижнів. Що стосується розгляду справи по суті, то протягом кількох найближчих місяців Міжнародний суд ООН має визначити розклад подання сторонами процесуальних документів, після чого будуть призначені усні слухання", - йдеться у коментарі.

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У МЗС нагадали, що запобіжні заходи дозволять суду попередити погіршення ситуації і, найголовніше, — захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. При цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду щодо запиту про застосування запобіжних заходів. Їх застосування є особливо важливим у контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму.

У запиті про застосування запобіжних заходів Україна просить суд зобов'язати Росію припинити порушення міжнародного права. Зокрема, Україна просить зобов'язати Росію забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити постачання зброї до України, зупинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматись від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний Суд ООН розпочне слухання про застосування запобіжних заходів. Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представить аргументи в понеділок 6 березня та в середу, 8 березня. Російська Федерація представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, та в четвер, 9 березня. Слухання починатимуться кожного дня о 10.00 (11.00 за київським часом).

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.