Президент ПАРЄ 9 березня проведе перемовини з делегацією РФ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

«У четвер в Мадриді президент ПАРЄ Аграмунт притягне на постійний комітет Асамблеї делегацію держдуми і сенату РФ. Не повернути, а так, поговорити. Годинники хоче він з ними звірити, так би мовити. Ок, поговоримо. Нам є що сказати їм в обличчя: від імені української делегації я ініціював дебати по загостренню ситуації на Донбасі», - зауважив політик.

«Гадаю, якщо українці Мадрида прийдуть з плакатами зустріти депутатів РФ, теж буде непогано. Боротьба за Україну на світових майданчиках триває, і у мене та моїх колег є достатньо сил та мотивації відстоювати інтереси держави», - додав Ар’єв.

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Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.

10 жовтня 2016 року президент ПАРЄ Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея має зробити все необхідне для повернення в пленарну залу представників Росії, які покинули ПАРЄ через запроваджені санкції.

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Пізніше Аграмунт визнав, що намагання повернути до ПАРЄ росіян із повними повноваженнями є його особистою позицією, і наголосив, що це рішення має бути ухвалено всією Асамблеєю. "Моя персональна позиція не має значення", – додав Аграмунт.

Політика від Іспанії Аграмунта було переобрано президентом ПАРЄ 23 січня.