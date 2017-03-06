МЗС про справу проти Росії в Гаазькому суді: ми переконані, що виграємо цю справу

Про це вона заявила у понеділок в Гаазі журналістам після завершення першого дня слухань.

"Ми переконані, що виграємо цю справу. У нас є всі підстави на прийняття судом позитивного рішення, бо ми не просимо нічого зайвого, що виходило би за рамки компетенції цього суду. І ми не просимо нічого, що виходить за межі виконання країною-підписантом цих конвенцій своїх обов'язків", – сказала Зеркаль.

Відповідаючи на запитання УНІАН стосовно термінів ухвалення такого рішення, заступник міністра вказала, що це буде залежати від того, як "процедурно суд визначить необхідний їм час для прийняття рішення". "У випадку з Грузією це було доволі швидко - вони протягом трьох тижнів визначили запобіжні заходи. Зважаючи на те, що ми ставимо питання по виконанню двох конвенцій, це може бути трошки довше", - пояснила вона.

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Зеркаль вказала, що майбутні рішення суду є обов'язковими для виконання всіма сторонами. "Росія, звичайно, може робити все, що вважає за потрібне, навіть називати біле чорним. Для України це буде перше юридичне закріплення відповідних обов'язків РФ дотримуватися як конвенцій, так і рішення суду. Порушення цих обов'язків також виведе Росію в інший клуб - клуб країн, які не виконують ні міжнародне право, ні рішення суду. А це вже інша площина відносин", - наголосила вона.

Заступник міністра підкреслила, що ці слухання "дуже багато значать для України". "Ми зробили значний крок, щоб прийти сюди та захистити права людини в Україні. І світ почув про те, що відбувається в Україні. Це те, до чого ми йшли два роки", - підкреслила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершився перший день слухань в Міжнародному суді ООН справи "Україна проти Росії". Завтра свої аргументи у суді представить Росія. Після чого сторонам дається ще два дні, щоб пояснити свої позиції. Результатом цих слухань має бути ухвала суду - задовольнити чи ні запит України на запровадження тимчасових заходів. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.

***Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 16 січня 2017 р. з метою притягнення РФ до відповідальності за підтримку тероризму на Донбасі та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.