РФ "перезбудилася" через позов в Гаазі, це все дуже "напрягає" Москву – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що сьогодні проходить черговий раунд засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі.

«Сьогодні буде виступати російська сторона, РФ дуже перезбудилася щодо позову проти неї. Процес викликав серйозну увагу в голландських і світових ЗМІ, це все дуже напрягає Москву», - зазначила вона.

Геращенко переконана, що сьогодні російська машина пропаганди, брехні та маніпуляцій працюватиме в Гаазі на повну силу. «Слухаємо, фіксуємо, фіксуємо кожен факт брехні, бо й за фінансування тероризму, і за порушення прав людини, і за дискримінацію українців і кримських татар на окупованих територіях, за заручників , за все РФ має відповідати», - додала вона.

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«Сьогодні нашій делегації в Гаазі буде непросто: морально, психологічно, по-людськи, вислуховувати про «громадянську війну», «каратєлєй» і «хунту», - зазначила віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

У понеділок від української сторони виступили представники, які детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.

Сьогодні, 7 березня, свої аргументи викладає російська сторона.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді з Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).