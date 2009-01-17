Литвин: а що дасть відставка уряду?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що всі кадрові питання Верховна Рада України розгляне на початку наступної сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, по це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він повідомив, що раніше з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО обговорювалося питання про можливий розгляд кадрових питань наприкінці цієї сесії.

«Але у зв’язку з завантаженістю роботи Верховної Ради такі міркування не дістали практичної реалізації”, - сказав він.

«Цілком очевидно, що на початку наступної сесії будуть розглядатися багато резонансних питань – програма діяльності КМУ, ініціатива 164 народних депутатів відносно прийняття резолюції про недовіру КМУ і кадрові питання», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час, за його словами, для прозорості кадрових ротацій потрібно провести попередні консультації

Коментуючи можливість висловлення недовіри уряду, В.ЛИТВИН зауважив, що в цьому питанні треба думати, які це матиме наслідки.

«А що далі? Що криза закінчилася. Ні. Що заспокоїлися люди? Ні. І що дасть прийняття такого рішення – поглиблення невизначеності, поглиблення протистояння і розвал усієї владної системи, яка діє сьогодні», - сказав він.

За його словами, якщо є бажання змінювати уряд, то потрібно подумати про створення нової коаліції.