Мін'юст про позов проти РФ у Гаазі: Україна добиватиметься, щоб путінська кліка була засуджена

Про це глава Мін'юсту повідомив у соціальній мережі Facebook.

Петренко нагадав, що у Гаазі вже другий день триває процес у Міжнародному суді ООН, що є частиною дворічної боротьби України в міжнародних судах проти РФ.

"Ще в 2014 році на доручення уряду (Арсенія) Яценюка Мін'юст звернувся до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити агресію Росії. Тоді суд як тимчасовий захід до вирішення справи по суті заборонив Росії застосовувати силу в Криму, але Росія не виконала це рішення. Ми готуємося до розгляду судом справи по суті, щоб довести у Страсбурзі порушення прав українців та кримських татар в Криму та на Донбасі", - заявив Петренко.

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"Зараз розпочався процес у Гаазі, де представники Росії відверто брешуть про те, що важку зброю сепаратисти знайшли у шахтах, а також використовують фейкові докази для перекладення відповідальності за конфлікт на Донбасі на Україну. Впевнений, що суд ООН дасть належну оцінку цій "кисельовщині", - заявив міністр.

"Ми доведемо, що саме Кремль фінансує терористів, які вже більше двох років грабують та знищують Донбас. Також ми доведемо, що Путін намагається знищити ідентичність українського Криму, залякати та підкорити кримських татар", - наголосив Петренко.

Також він сказав, що це не останній крок України. "Ми будемо добиватися, щоби путінська кліка була засуджена в Міжнародному кримінальному суді", - заявив Петренко.

"Агресія та воєнні злочини не мають терміну давності в міжнародному праві, тому рано чи пізно вони будуть відповідати за втрачене життя тисяч українців", - підсумував міністр.