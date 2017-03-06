Позов проти Росії: Україна просить Гаазький суд невідкладно ввести запобіжні заходи

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у понеділок в Гаазі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, виступаючи в суді у слуханнях щодо запиту Києва запровадити тимчасові запобіжні заходи в рамках справи "Україна проти Росії".

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"Україна стоїть у цьому суді, щоб захистити основні права своїх громадян. З огляду на порушення Росією прав людини та міжнародного права, я прошу суд означити запобіжні заходи, щоб захистити ці права, які порушуються", - звернулася вона до суду.

Зеркаль зазначила, що тисячі українців страждають від смертельних атак, а мільйони залишаються "під неминучою загрозою". "Їх мирне, повсякденне життя було зруйновано, а їх основні права кричуще порушуються одним із постійних членів Ради Безпеки ООН - Російською Федерацією", - наголосила заступник міністра.

Вона також зазначила, що РФ продовжує порушувати міжнародне право і права людей, продовжує постачати "смертельну допомогу" незаконним озброєним групам в Україні, порушує права людини в окупованому Криму. Зеркаль також заявила, що "тактика РФ включає підтримку тероризму та дії расової дискримінації, пропаганду, залякування, політичну корупцію та кібератаки". "Це реальність, перед якою ми стоїмо в Україні. РФ продовжує це робити вже три роки. Увесь цей час вона продовжує заперечувати багатофазову агресію проти України. Сьогодні я стою перед судом і прошу про захист основних прав українських людей, ми шукаємо справедливості та відповідальності перед міжнародним правом" - наголосила вона.

В суді Зеркаль розповіла про події навколо Авдіївки, нагадала про збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 з системи "Бук", атаку на автобус під Волновахою, бомбардування Маріуполя, Краматорська. "Це не поодинокі випадки, але результат фінансування Росією тероризму", - підкреслила заступник міністра. Вона також розповіла про порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

"Пане президенте, члени суду, у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, я закликаю вас віддати наказ щодо тимчасових заходів", - звернулася Зеркаль до суду.

Далі представники української сторони в деталях зупинилися на обговоренні обвинувачень проти РФ та необхідності запровадження тимчасових заходів.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів. Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представляє аргументи в понеділок, 6 березня, та в середу, 8 березня. Російська Федерація представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, та в четвер, 9 березня. Слухання починатимуться кожного дня о 10.00 (11.00 за київським часом).

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.