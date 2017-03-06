Позов проти Росії: Україна просить Гаазький суд невідкладно ввести запобіжні заходи
Україна просить Міжнародний суд ООН невідкладно ухвалити рішення щодо застосування тимчасових запобіжних заходів, щоб захистити право українських громадян на звичайне життя.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у понеділок в Гаазі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, виступаючи в суді у слуханнях щодо запиту Києва запровадити тимчасові запобіжні заходи в рамках справи "Україна проти Росії".
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"Україна стоїть у цьому суді, щоб захистити основні права своїх громадян. З огляду на порушення Росією прав людини та міжнародного права, я прошу суд означити запобіжні заходи, щоб захистити ці права, які порушуються", - звернулася вона до суду.
Зеркаль зазначила, що тисячі українців страждають від смертельних атак, а мільйони залишаються "під неминучою загрозою". "Їх мирне, повсякденне життя було зруйновано, а їх основні права кричуще порушуються одним із постійних членів Ради Безпеки ООН - Російською Федерацією", - наголосила заступник міністра.
Вона також зазначила, що РФ продовжує порушувати міжнародне право і права людей, продовжує постачати "смертельну допомогу" незаконним озброєним групам в Україні, порушує права людини в окупованому Криму. Зеркаль також заявила, що "тактика РФ включає підтримку тероризму та дії расової дискримінації, пропаганду, залякування, політичну корупцію та кібератаки". "Це реальність, перед якою ми стоїмо в Україні. РФ продовжує це робити вже три роки. Увесь цей час вона продовжує заперечувати багатофазову агресію проти України. Сьогодні я стою перед судом і прошу про захист основних прав українських людей, ми шукаємо справедливості та відповідальності перед міжнародним правом" - наголосила вона.
В суді Зеркаль розповіла про події навколо Авдіївки, нагадала про збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 з системи "Бук", атаку на автобус під Волновахою, бомбардування Маріуполя, Краматорська. "Це не поодинокі випадки, але результат фінансування Росією тероризму", - підкреслила заступник міністра. Вона також розповіла про порушення прав кримських татар в окупованому Криму.
"Пане президенте, члени суду, у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, я закликаю вас віддати наказ щодо тимчасових заходів", - звернулася Зеркаль до суду.
Далі представники української сторони в деталях зупинилися на обговоренні обвинувачень проти РФ та необхідності запровадження тимчасових заходів.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів. Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представляє аргументи в понеділок, 6 березня, та в середу, 8 березня. Російська Федерація представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, та в четвер, 9 березня. Слухання починатимуться кожного дня о 10.00 (11.00 за київським часом).
Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.