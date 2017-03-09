Зеркаль: чекаємо багато бруду від виступу Росії в Міжнародному суді

Про це в ефірі Громадського заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі.

«Чекаємо багато бруду – дуже агресивного і неприємного. Я думаю, рівень бруду буде набагато вищим, ніж вчора (під час першого виступу Росії в суді – ред.)», – сказала вона.

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Проте, за словами Зеркаль, судді Міжнародного суду ООН є досвідченими фахівцями, які добре розуміють різницю між доказами і непідтвердженими фактами.

«Докази – це експертизи, це аналіз, це аналітична думка якогось інституту чи фахового центру або міжнародної організації. Це можуть бути свідчення, які надаються посадовими особами або особами, які уповноважені надавати ці свідчення», – підсумувала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

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Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

7 березня представники РФ у Суді відкинули всі звинувачення України, вони запевнили, що Росія виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій.

Сьогодні, 8 березня, на засіданні Суду представник української сторони, доктор Гарольд Кох заявив, що представники РФ перекрутили факти та закони й закликали Суд невідкладно запровадити проти Росії тимчасові заходи.