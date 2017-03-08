Справа "Україна проти РФ": завершився третій день слухань у Міжнародному суді ООН

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це глава української делегації сказала, коментуючи підсумки сьогоднішнього судового засідання.

"Ми дуже ретельно готувалися до цього дня. Я думаю, що ми дуже гідно представили свої аргументи. На жаль, у нас не було часу, щоб ми могли висвітити всю цю брехню, яку ми почули вчора, але, я думаю, що у нас ще буде нагода це зробити під час слухань справи по суті", - зазначила Зеркаль.

За її словами, вчора під час виступів представників Росії "було важко втримати обличчя з тим, щоб не висловити обурення з приводу почутого".

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"Але для нас це було не новим. Все це ми чули протягом переговорів. Насправді, ми були готові до того, що почуємо, і на 95% ми передбачили, які саме факти будуть нам закидати. Чим більше буде брехні, і чим більше ми зможемо показати світу справжнє обличчя РФ - тим краще", - переконана глава української делегації.

Зеркаль також зазначила, що українська сторона готуватиметься до слухань справи по суті, вже "знаючи про те, що росіяни збираються нам закидати, і як вони фальсифікують всі факти і всі події, які відбуваються, як на сході України, так і в Криму".

"Але сьогодні мені дуже сподобалася реакція росіян - вони були засмучені. Я думаю, що завтра ми ще почуємо про себе ще багато чого, але це буде в їхньому стилі. Сьогодні ми гідно захищали свою позицію і представляли інтереси України та українців. У цьому процесі для нас перше завдання - захист прав людини, і це основне, що ми робимо у цьому процесі", - наголосила вона.

Заступник міністра також підтвердила, що українська сторона передала Суду листування дипломатичними нотами з РФ.

"Я взагалі не знаю, чому з цього зробили таку велику новину - нотне листування - це не велика інформація, вона не є такою, що з грифом "для службового листування", це нотна переписка, яка є доступною до вивчення, і тому ми передали всю нотну переписку для того, щоб суд ознайомився з тим, як між сторонами відбувалася комунікація. Крім того, ми передали також записи всіх бесід, які відбувалися під час цих переговорів, і я вважаю, що це зовсім нормальна практика", - констатувала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

7 березня представники РФ у Суді відкинули всі звинувачення України, вони запевнили, що Росія виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій.

Сьогодні, 8 березня, на засіданні Суду представник української сторони, доктор Гарольд Кох заявив, що представники РФ перекрутили факти та закони й закликали Суд невідкладно запровадити проти Росії тимчасові заходи.