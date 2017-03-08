Справа "Україна проти РФ": завершився третій день слухань у Міжнародному суді ООН
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль шкодує, що під час третього дня слухань в Міжнародному суді ООН справи «Україна проти РФ» було недостатньо часу для розвінчування брехні, виголошеної представниками РФ.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це глава української делегації сказала, коментуючи підсумки сьогоднішнього судового засідання.
"Ми дуже ретельно готувалися до цього дня. Я думаю, що ми дуже гідно представили свої аргументи. На жаль, у нас не було часу, щоб ми могли висвітити всю цю брехню, яку ми почули вчора, але, я думаю, що у нас ще буде нагода це зробити під час слухань справи по суті", - зазначила Зеркаль.
За її словами, вчора під час виступів представників Росії "було важко втримати обличчя з тим, щоб не висловити обурення з приводу почутого".
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"Але для нас це було не новим. Все це ми чули протягом переговорів. Насправді, ми були готові до того, що почуємо, і на 95% ми передбачили, які саме факти будуть нам закидати. Чим більше буде брехні, і чим більше ми зможемо показати світу справжнє обличчя РФ - тим краще", - переконана глава української делегації.
Зеркаль також зазначила, що українська сторона готуватиметься до слухань справи по суті, вже "знаючи про те, що росіяни збираються нам закидати, і як вони фальсифікують всі факти і всі події, які відбуваються, як на сході України, так і в Криму".
"Але сьогодні мені дуже сподобалася реакція росіян - вони були засмучені. Я думаю, що завтра ми ще почуємо про себе ще багато чого, але це буде в їхньому стилі. Сьогодні ми гідно захищали свою позицію і представляли інтереси України та українців. У цьому процесі для нас перше завдання - захист прав людини, і це основне, що ми робимо у цьому процесі", - наголосила вона.
Заступник міністра також підтвердила, що українська сторона передала Суду листування дипломатичними нотами з РФ.
"Я взагалі не знаю, чому з цього зробили таку велику новину - нотне листування - це не велика інформація, вона не є такою, що з грифом "для службового листування", це нотна переписка, яка є доступною до вивчення, і тому ми передали всю нотну переписку для того, щоб суд ознайомився з тим, як між сторонами відбувалася комунікація. Крім того, ми передали також записи всіх бесід, які відбувалися під час цих переговорів, і я вважаю, що це зовсім нормальна практика", - констатувала Зеркаль.
Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.
У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.
Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.
7 березня представники РФ у Суді відкинули всі звинувачення України, вони запевнили, що Росія виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій.
Сьогодні, 8 березня, на засіданні Суду представник української сторони, доктор Гарольд Кох заявив, що представники РФ перекрутили факти та закони й закликали Суд невідкладно запровадити проти Росії тимчасові заходи.