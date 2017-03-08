Україна покаже суду в Гаазі повний обмін листами з РФ щодо порушень міжнародних конвенцій

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це представник української сторони Девід Зіонц заявив сьогодні в суді, що розглядає позов України до РФ стосовно порушення цих конвенцій.

"Україна сьогодні передасть Суду повний обмін листами з РФ", - повідомив він.

За словами представника української сторони, Україна постійно порушували питання про дотримання Росією норм міжнародних конвенцій, цей процес є тривалим, але безрезультатним.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

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У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

В МЗС України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.