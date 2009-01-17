Медведєв зрозумів, що Київ не поспішає підписувати контракт на газ

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Україна не поспішає з укладанням договорів про постачання газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві після завершення «газового» саміту.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що переговори між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» ведуться і вони не зупинялися, незважаючи на останні події, проте результат не був досягнутий.

«Під час моєї останньої телефонної розмови з Президентом України я відчув, що наші українські партнери якось не дуже поспішають з проведенням цих переговорів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що українська сторона займає позицію, що для укладання договорів про постачання цього року і визначення ціни потрібно якийсь час.

У той же час, сказав Д.МЕДВЕДЄВ, чим довше триватимуть переговори, тим більше накопичуватиметься проблем у відносинах двох країн.

Президент РФ висловив переконання, що найближчим часом питання транзиту буде вирішене, а для укладання договору про постачання газу в Україну необхідно сісти за стіл переговорів і за європейською формулою визначити ціну газу для України.