Тимошенко під час газових переговорів пішла на компроміс

Російсько-українські переговори з газової проблеми йшли непросто, але прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пішла на таку форму компромісу, яка допомогла врятувати обличчя Києва. Про це заявило в неділю джерело в уряді РФ, передає РІА «Новости».

“Юлія ТИМОШЕНКО відома як жорсткий перемовник, який послідовно відстоює інтереси. Переговори йшли непросто, але ТИМОШЕНКО пішла на таку форму компромісу, яка дозволила врятувати обличчя України, та сприятиме виведенню газового бізнесу в Україні з “сірої” напівкримінальної сфери в сферу прозорих ринкових відносин”, - сказало джерело.

“Не наша справа, - підсумував співрозмовник, - але, як здається, це відповідає інтересам України не тільки сьогодні, але й в довгостроковій перспективі”.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф була досягнута на переговорах прем`єрів України і РФ, які завершилися в ніч на неділю в Москві. Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН дали доручення керівникам "Нафтогазу України" і "Газпрому" до понеділка підготувати документи, щоб оформити досягнуті домовленості. Одразу після підписання цих документів буде відновлено повне постачання природного газу.

Відповідно до домовленостей Україна може закупити газ у Росії в 2009 році за європейською ціною мінус 20%, при цьому у РФ буде пільговий тариф по транзиту газу за ставкою 2008 року. Ціна на газ в першому кварталі 2009 року для країн-сусідів України становить 470 доларів за одну тисячу кубометрів. У 2008 році Україна купувала газ по 179,5 долари за тисячу кубометрів.

В.ПУТІН після переговорів з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що з 1 січня 2010 року Росія і Україна перейдуть на ціноутворення на природний газ, а також на тарифи його транзиту "за європейською ціною".