УКРОП: Потрібен жорсткий громадський контроль за припиненням переміщення товарів через лінію розмежування

Рішення про припинення транспортного сполучення з окупованими районами Донбасу та про санкції щодо банків з російським капіталом, які ухвалила Рада національної безпеки та оборони сьогодні, є правильним кроком, однак зробити його слід було набагато раніше. Про це йдеться в заяві «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», оприлюдненій на офіційному сайті політсили.

«Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося сьогодні, – правильний та потрібний крок. Як і рішення, що були на ньому ухвалені. Насторожує одне: для того щоб зібрати РНБО, владі знадобилося довести ситуацію до масових протестів у країні та приниження справжніх патріотів. Якби Раду нацбезпеки скликали раніше, як того вимагав УКРОП, багатьох негативних моментів вдалося б уникнути», – йдеться в тексті документа.

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В УКРОПі не виключають, що ці рішення були продиктовані прагненням представників влади втриматися в кріслах і надалі одержувати максимальні вигоди. «Інакше як можна пояснити, що влада фактично пропонує запровадити блокаду, яку напередодні засуджувала? Як пояснити, що санкції стосовно російських банків почали обговорюватися на найвищому рівні лише на третій рік неоголошеної війни РФ проти України? Очевидно, що керівництво держави намагається перебрати м’яч на свою сторону, «ініціюючи» те, чого суспільство та численні місцеві ради вимагали останні кілька місяців», – сказано в заяві.

У партії також закликали владу дотримуватися ухвалених рішень та заявили про необхідність встановлення жорсткого громадського контролю над тим, як силовики їх виконуватимуть. Крім того, партійці продовжують наполягати на ухваленні законопроекту про окуповані території, який узаконить заборону торговельних операцій з ОРДЛО, та покаранні тих, хто торгував з окупантами і заробляв на війні. «Вимагаємо від влади захищати інтереси держави та її громадян, а не власні політичні та економічні вигоди», – йдеться в документі.