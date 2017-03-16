Заборона перевезення вантажів в АТО: Євросоюз зацікавився рішенням РНБО та готує власну позицію

Європейський Союз запросив у України інформацію стосовно рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні АТО і сьогодні представить свою позицію.

Про це повідомив журналістам голова представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі на бізнес-форумі в Києві.

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«Ми запросили інформацію у української влади і представимо свою позицію протягом кількох годин», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що тимчасова заборона на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО діятиме до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд дол.

«Пропоную Раді національної безпеки й оборони ухвалити рішення про тимчасове повне припинення транспортного - і не тільки залізничного - сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва», - сказав президент.