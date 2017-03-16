Рада посилила відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів, вживання алкоголю і наркотиків

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 342 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено, що розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб.

При цьому передбачено, що участь начальників (командирів) та інших керівників у таких діях тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від п’яти до семи діб.

Такі дії, вчинені в умовах особливого періоду або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п'ятнадцяти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Законом передбачено, що відмова від виконання законних вимог командира (начальника) тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб. Такі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Також посилюється відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, за необережне знищення або пошкодження військового майна, а також за зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем.

Законом передбачено, що порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а також з радіоактивними матеріалами тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб. Такі дії вчинені в умовах особливого періоду тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Законом передбачено статті 401, 425 і 426 Кримінального кодексу України, які стосуються військового злочину, викласти в новій редакції.