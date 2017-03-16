Як розвивалися події навколо блокади на Донбасі: ключове (відео)

Наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переїздів, через які антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій Донбасу для роботи ТЕС України.

За даними уряду, всі постачання були зупинені 10 лютого 2017 року.

15 лютого Кабмін ввів режим надзвичайного стану в енергетиці через блокаду окупованої частини Донбасу.

13 березня поліція після штурму редуту поблизу Кривого Торця затримала 43 блокувальників. Після цього по містам України прокотилася хвиля протестів з вимогою звільнити затриманих. 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.