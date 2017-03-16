Як розвивалися події навколо блокади на Донбасі: ключове (відео)
17:20, 16 березня 2017Політика
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УНІАН змонтував відеоролик з хронологією подій.
Наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переїздів, через які антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій Донбасу для роботи ТЕС України.
За даними уряду, всі постачання були зупинені 10 лютого 2017 року.
15 лютого Кабмін ввів режим надзвичайного стану в енергетиці через блокаду окупованої частини Донбасу.
13 березня поліція після штурму редуту поблизу Кривого Торця затримала 43 блокувальників. Після цього по містам України прокотилася хвиля протестів з вимогою звільнити затриманих. 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.
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