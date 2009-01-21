Про роботу в Україні "Газпромзбуту" домовилися Ющенко і Путін

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що присутність компанії «Газпромзбут Україна» на українському ринку є домовленістю від 2008 року між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і тодішнім Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні у прямому ефірі на Першому національному каналі.

«Якраз на переговорах у минулому році, у лютому, наскільки я пам’ятаю, у Москві Президента ЮЩЕНКА і тодішнього Президента Росії ПУТІНА (я був учасником на тих переговорах), то як раз і було домовлено, що замість «УкрГазЕнерго» вони дають можливість працювати дочірній, а не посередницькій структурі «Газпрому»», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр наголосив, що «Газпромзбут Україна» не є посередницькою компанією. За його словами, у 2008 році ця компанія також мала право працювати на внутрішньому ринку України. «Але вона цим правом не скористалась. Тому що, щоб працювати на українському ринку, їм треба давати газ дешевше, ніж дає «Нафтогаз». Коли вони почнуть це робити і давати нашим споживачам дешевший газ – ми тільки подякуємо «Газпрому» і його дочірній структурі», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ також вважає, що формула присутності «Газпромзбуту» на внутрішньому українському ринку «нікому не заважала і заважати не буде».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні, 21 січня, повідомив, що ТОВ “Газпромзбут Україна”, стовідсоткова дочірня компанія ВАТ “Газпром” (Росія), в 2009 році постачатиме газ промисловим споживачам в обсязі 25% від загального споживання промисловістю. За його словами, контракт на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» і ООО «Газпромзбут Україна» також буде підписано на 10 років, як і контракт з «Газпромом».

Також сьогодні, після засідання Кабміну, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Газпромзбут Україна» не виконуватиме функції посередника при постачаннях російського газу до України. Про це прем`єр сказала, відповідаючи на питання, чи є «Газпромзбут Україна» посередником.

«Газпромзбут Україна» абсолютно ніякого відношення до посередництва не має. Весь об`єм газу, який поступатиме до України, купуватиметься «Нафтогазом» у «Газпрому». Ні єдина крапля газу не купуватиметься іншим чином», – заявила прем`єр.

У свою чергу, у Секретаріаті Президента України припускають, що в результаті підписаних газових контрактів з Росією Україна може одержати посередника при продажі газу на внутрішньому ринку.

Так, за словами уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСКОГО, “створюється враження - є достатньо ознак, - що ми несподівано для себе одержимо посередника усередині України”. Він зазначив, що таким посередником може стати компанія “Газпромзбут Україна”, котра, за інформацією російської сторони, матиме право продавати 25% газу на внутрішньому ринку України