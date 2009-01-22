Соціальний вибух в армії відкладається

Військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення за січень 2009 року виплатять у повному обсязі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це заявив директор Департаменту фінансів міністерства Іван МАРКО.

“Рішенням міністра фінансів оборонному відомству додатково збільшено асигнування на 177,7 млн. грн., що дозволить в повному обсязі виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям за січень”.

За його словами, ці кошти сьогодні о 10.00 вже перераховані на рахунки військового відомства і в першу чергу будуть спрямовані на виплату в повному обсязі грошового, виплати індексацій за 2008 рік та проведення розрахунків з військовослужбовцями, які звільняються з лав Збройних сил.

І.МАРКО також наголосив, що усі виплати зарплати військовослужбовцям у січні цього року відбуватимуться за нормами минулого року.

“Ніяких зменшень розмірів грошового забезпечення не буде”, - підкреслив директор Департаменту фінансів Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міноборони повідомило військовим керівникам усіх рівнів, що у січні буде вимушене виплатити особовому складу Збройних сил лише 50% від нарахованого розміру грошового забезпечення.

“Відповідно до затвердженого тимчасового розпису державного бюджету України на перший квартал 2009 року, асигнування, виділені на січень за фондом грошового забезпечення, забезпечують виплату місячного грошового забезпечення лише на 50%”, - йшлося у телеграмі за підписом заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Водночас, як наголосили у Департаменті фінансів Міноборони, якщо у лютому збережеться рівень січневого фінансування армії, то у військах буде соціальний вибух.