Меркель "за" врегулювання конфлікту в Україні мирним шляхом, але сподівається на покращення відносин з РФ

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель заявляє, що конфлікт в Україні треба урегулювати мирним шляхом, але не полишає надії на покращення відносин з Російською Федерацією.

Про це вона сказала на спільній з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом прес-конференції, трансляція якої відбувалася на американському каналі CBS News.

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Меркель наголосила, що американська адміністрація та президент Трамп прихильні Мінському процесу в урегулюванні конфлікту на сході України.

“Ми повинні прийти до розв’язання цієї проблеми. Повинно бути безпечне та надійне урегулювання для України, але відносини з Росією повинні бути також покращені, як тільки ситуація на місці буде проясненою. Мінськ є гарною основою, але, на жаль, ми не досягли прогресу, якого прагнули”, - наголосила Меркель.

При цьому вона заявила, що незважаючи на це, “ми збираємось продовжувати разом працювати з нашими експертами у наступні декілька місяців щодо цього питання”.

Під час виступу Меркель говорила німецькою мовою, яка супроводжувалась закадровим англійським перекладом.