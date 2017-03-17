"Не ізоляціоніст": Трамп назвав себе прихильником вільної і справедливої торгівлі

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Федеративної республіки Німеччина Ангелою Меркель у Вашингтоні.

“Перш за все, я не вірю в ізоляціоністську політику, але я також вірю, що торгова політика повинна бути справедливою політикою. І до Сполучених Штатів відносилися дуже і дуже несправедливо багато країн впродовж років, і це буде припинено. Але я не ізоляціоніст, я прихильник вільної торгівлі, але я також прихильник і справедливої торгівлі”, - заявив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, у Вашингтоні відбувається зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа.