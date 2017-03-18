Президент Литви: "Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна"

Президент Литви Даля Грібаускайте висловилась на підтримку територіальної цілісності України.

Про це вона написала у Twitter.

«Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна», – написала президент Литви.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.