Президент Литви: "Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна"
Президент Литви Даля Грібаускайте підтримала Україну у боротьбі з агресією РФ.
Президент Литви Даля Грібаускайте висловилась на підтримку територіальної цілісності України.
Про це вона написала у Twitter.
«Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна», – написала президент Литви.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.