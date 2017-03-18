В АП розглядають можливість проведення восени дострокових парламентських і президентських виборів – Садовий

На Банковій розглядають можливість проведення восени дострокових парламентських та президентських виборів.

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Про це Львівський міський голова, голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив в інтерв'ю DT.UA, відповідаючи на запитання журналіста.

"Наскільки знаю, такий варіант (проведення позачергових парламентських виборів) серйозно розглядається в Адміністрації президента. Існує план — восени провести дочасні парламентські та президентські вибори. Тому що президент втрачає довіру і боїться, що за рік йому буде дуже важко думати про наступний термін", - сказав Садовий.