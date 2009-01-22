У Балоги підозрюють, що Тимошенко вже поміняла Україну на владу

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ вважає, що Генеральна прокуратура і Служба безпеки мають ретельно вивчити всі обставини газових домовленостей прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Росією, аби не допустити економічної та політичної дестабілізації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Заступник глави Секретаріату Президента вважає, що останні події навколо підписання “таємних контрактів” на постачання російського газу в Україну стали ще одним невтішним свідченням системної антиукраїнської співпраці Ю.ТИМОШЕНКО з вищим політичним керівництвом Росії.

Як зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ, впродовж минулого року представники Секретаріату у своїх публічних виступах неодноразово звертали увагу громадськості “на неспростовні факти та об`єктивні обставини, які чітко вказували на особисті мотиви Ю.ТИМОШЕНКО у її взаєминах із Москвою”.

На превеликий жаль, сказав заступник глави Секретаріату Президента, “всупереч власним обіцянкам будувати діяльність Кабінету міністрів на засадах захисту національних інтересів, прозорості та відкритості, жодне твердження про послідовний захист і просування інтересів російського капіталу з боку Ю.ТИМОШЕНКО так і не було спростовано”. Натомість, за його словами, “прозвучав вже відомий стандартний набір жартів та обвинувачень, які не можна вважати переконливими контраргументами”.

За оцінкою А.КИСЛИНСЬКОГО, апогеєм політики «Україна в обмін на владу», яку “втілює чинний прем`єр”, є підписання закритої газової угоди. Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО всіляко намагається переконати, що “ці глибоко приховані документи - це виключно економічне рішення”.

Проте, на переконання А.КИСЛИНСЬКОГО, обставини переговорів, цілковита закритість інформації про конкретний зміст досягнутих домовленостей, суперечливі і плутані заяви зацікавлених сторін, запрограмовані втрати для вітчизняної економіки на тлі переваг для Росії, висунуті російською стороною додаткові умови до Української держави загалом свідчать, сказав він, про те, що “Ю.ТИМОШЕНКО перейшла межу, що відділяє пошук політичної підтримки у лідерів сусідньої країни від повної здачі національних інтересів”.

«Саме тому сьогодні прем`єр-міністр відчайдушно намагається відвернути увагу суспільства від змісту переговорів у Москві і укладених газових угод, відкриваючи все нові внутрішньополітичні фронти», - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Оскільки, зазначив заступник глави Секретаріату Президента, стало зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО ніколи не погодиться оприлюднити ні самі угоди, ні додаткові таємні протоколи, а дані нею в Москві “щедрі обіцянки та запевнення так і залишаться невідомими широкій громадськості”, А.КИСЛИНСЬКИЙ вважає за необхідне одержати від керівника уряду відповіді на низку запитань, окремі з яких стосуються сфери національних інтересів України.

Зокрема, заступника глави Секретаріату Президента цікавить, чи “правда, що дочірня компанія «Газпрому» - «Газпромзбут Україна» - одержала у розпорядження не лише 25% українського газового ринку, а й дозвіл прем`єр-міністра України на постачання газу тільки підприємствам з російським капіталом, причому за значно нижчими цінами, ніж усі інші українські споживачі? Чи не є це фактором просування політичних інтересів Росії”.

Крім того, запитує А.КИСЛИНСЬКИЙ у прем’єра України: “Чи правда, що Ю.ТИМОШЕНКО погодилася в оплату своїх власних боргів, які походять ще з часів її компанії «Єдині енергетичні системи України», відкрити росіянам шлях до придбання низки українських підприємств, насамперед, в енергетиці та хімічній промисловості?”, а також “Чи правда, що Ю.ТИМОШЕНКО погодилася лобіювати створення газотранспортного консорціуму за участю низки контрольованих російським капіталом компаній Європи та США, кінцевою метою якого буде перехід української ГТС під контроль, а потім - і у власність Росії?”.

Також А.КИСЛИНСЬКИЙ хоче отримати відповідь на запитання: “Чи правда, що в Москві було досягнуто домовленості по координації усіх дій щодо чергової масштабної політичної атаки на Президента України?”.

«Навіть якщо і цього разу Ю.ТИМОШЕНКО промовчить, віджартовуватиметься чи буде все заперечувати, вже у найближчі місяці суспільство на конкретних подіях одержить чіткі відповіді на поставлені запитання», - висловив переконання заступник глави Секретаріату Президента України.