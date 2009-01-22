Томенко пропонує не платити депутатам за прогули

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО обіцяє представити завтра проект закону, що передбачатиме перерахунок зарплати народних депутатів, які не ходять на сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО повідомив на прес-конференції у Тернополі. За його словами, для перерахунку зарплати достатньо було б розпорядження голови Верховної Ради. “Але оскільки це питання досить конфліктне, то я підготував законопроект, який передбачає для депутатів-прогульників зменшення зарплати. В бухгалтерію надходитимуть дані, коли депутата не було на пленарному засіданні, і за цей день він не отримуватиме зарплати. Також буде враховуватися і неявка на засідання комітетів, адже це теж робота депутата”, - повідомив М.ТОМЕНКО. Він зауважив, що присутність депутата на сесії фіксується його підписом у відповідному журналі напередодні ранкового та вечірнього пленарного засідання. “Зрозуміло, що після цього відстежити депутата вже складно, не виключено, що його в залі потім не буде, а його карткою хтось голосуватиме. Але підписатися особисто в журналі депутат все рівно мусить”, – зазначив М.ТОМЕНКО.

За його підрахунками, якби запропонований ним законопроект діяв минулого року, державі вдалося б зекономити мінімум 10 млн. грн. При цьому він додав, що більшість депутатів таки сумлінно виконують свої обов’язки.