Для Партії регіонів відставка Ющенка - принципове питання

Питання оголошення імпічменту Президенту Віктору ЮЩЕНКУ для Партії регіонів є принциповим, над чим її представники активно працюють.

Про це кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир ЯЦУБА, який сьогодні перебував у Кіровограді.

Він висловив жаль з приводу нинішнього стану законодавчої бази, яка ускладнює проведення процедури імпічменту.

«Це питання для нас принципове. Ми розуміємо, що прем’єр – це відповідальна посада, але так вже в Україні склалось, що гетьман – він і є гетьман», - підкреслив депутат.

За словами В.ЯЦУБИ, Президенту треба було їхати в Росію і самому домовлятись щодо ціни на постачання газу в Україну та транзит.

«Після того, як він за 4 роки робив усе можливе, щоб зробити з Росії ворога, нехай би їхав і домовлявся. Хто веде зовнішню політику, той повинен нести відповідальність за міжнародні відносини», - вважає В.ЯЦУБА.