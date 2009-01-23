БЮТ не прагнутиме імпічменту Ющенка

Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) не наполягатиме на початку процедури імпічменту Президента України Віктору Ющенку, якого лідер БЮТ і прем`єр-міністр Юлія Тимошенко публічно звинувачує в багатьох серйозних промахах, заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов, виступаючи в прямому ефірі телеканалу "Україна".

"Я б не хотів сьогодні, щоб ми звели все до імпічменту президента... Імпічмент - це достатньо серйозна відповідальна процедура. І для імпічменту необхідно, щоб були не просто політичні звинувачення, а серйозні юридичні підстави", - цитує його РІА “Новости”.

"Я вважаю, що в умовах, коли країна в кризовому стані, коли у всьому світі ми бачимо, як об`єднується не тільки влада, а й опозиція, ми повинні все зробити для того, щоб все-таки спробувати об`єднати і владу, і опозицію... замість того, щоб просто зводити політичні рахунки", - заявив перший віце-прем`єр України.

За його словами, об`єднати владу і опозицію необхідно для того, щоб подолати кризу. "А потім розбиратимемося, хто в чому винен", - резюмував Турчинов.

Як повідомлялося, оголосити імпічмент Президентові вимагають Партія регіонів і Компартія. Верховна Рада України 15 січня прийняла в цілому проект закону про спеціальні тимчасові слідчі комісії, який спрощує процедуру імпічменту.

Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу, що в радикальному зниженні курсу гривни, яке поставило всю українську економіку в надзвичайно складне становище, винні Національний банк України і особисто президент країни Віктор Ющенко. "Все це робиться за прямою вказівкою президента", - сказала вона.