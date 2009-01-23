У Нашій Україні засікли «подачку» комуністам від Тимошенко

“Поновлення урядом на посаді голови Державного комітету архівів України комуністки Ольги ГІНЗБУРГ пояснюється лише одним - це подачка комуністам за їхні голоси під час голосування у Верховній Раді України питань, які так потрібні БЮТ, це своєрідна винагорода комуністам за їхню працю на благо БЮТ та його лідера”, заявляє народний депутат, член депутатської групи “За Україну!” Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Коментуючи рішення уряду про поновлення на посаді голови Держкомархівів члена КПУ О.ГІНЗБУРГ в інтерв’ю Офіційному сайту партії "Наша Україна", М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ зауважив, що “КПУ не має квот на посади в уряді”, тому поновлення О.ГІНЗБУРГ на посаді він вважає “торгами прем’єр-міністра з фракцією КПУ у парламенті за їхні голоси на підтримку того чи іншого питання, необхідного БЮТ”.

“Я не знаю ділових якостей Ольги ГІНЗБУРГ, - сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ, - але оскільки вона перебуває в лавах КПУ – партії, яка вже давно має бути заборонена, партії, яка є антидержавною і антиукраїнською політичною силою, то очікувати об’єктивності в її роботі на такій важливій посаді в часи становлення української держави не доводиться”.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2009 р. Кабінет міністрів поновив на посаді голови Державного комітету архівів України О.ГІНЗБУРГ. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 28-р, яке розміщене на сайті уряду. Розпорядженням № 27-р Кабмін звільнив з цієї посади Олександра УДОДА згідно з пунктом 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю.

Пункт 6 статті 40 Кодексу передбачає звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Член КПУ О.ГІНЗБУРГ раніше очолювала Держкомархівів з 7 вересня 2006 року.

Її було звільнено з цієї посади 10 квітня 2008 року. Міністр Кабміну Петро КРУПКО тоді повідомив, що О.ГІНЗБУРГ звільнено з посади у зв`язку з тим, що ця посада, згідно з коаліційною угодою, віднесена до квоти фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Перед тим, 3 квітня 2008 р., Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО висловив надію на ухвалення Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах, серед яких, зокрема, і О.ГІНЗБУРГ. В.ЮЩЕНКО зазначав, що з боку народних депутатів – представників блоку «Наша Україна – Народна самооборона» боку було порушено питання щодо перебування на урядових посадах осіб, чия репутація і ділові якості, виявлені у попередні роки, не відповідають принципам, на яких будувалася демократична коаліція.

У відповідь на це прем`єр заявила, що при призначеннях на урядові посади керується професійною підготовкою людей.

7 квітня тодішній голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав Ю.ТИМОШЕНКО виконати коаліційну угоду і призначити на посаду голову Державного комітету архівів представника НУ-НС.

Ще раніше, у червні 2007 року блок «Рух - Українська правиця» вимагав звільнити голову Державного комітету архівів О.ГІНЗБУРГ, яка відмовляє українським громадянам у праві на отримання правдивої історичної інформації про злочини комуністичного режиму.

Як заявляв представник блоку “Рух-Українська правиця" Василь ЧЕРВОНІЙ, «голова Державного комітету архівів України комуністка Ольга ГІНЗБУРГ перешкоджає започаткуванню процедури люстрації та не відповідає займаній посаді, в зв’язку з чим має бути негайно звільнена». На його думку, О.ГІНЗБУРГ «не виконує свої службові обов’язки, відмовляючи українським громадянам у праві на отримання правдивої історичної інформації про злочини комуністичного режиму».

Прес-служба блоку нагадала, що 13 червня 2007 року в ефірі “5-го каналу” О.ГІНЗБУРГ заявила, що вважає державні архіви занадто відкритими, та хотіла б засекретити документи щодо насильницької колективізації та осіб, причетних до комуністичних репресій.