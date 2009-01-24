Тимошенко радить держадміністраціям не класти гроші на депозити

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Національний банк України у найближчі день-два розблокувати депозитні рахунки місцевих державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з головами обласних держадміністрацій з питань виплати зарплат і пенсій.

«Я розумію, що багато місцевих бюджетів поклали свої гроші на депозити і зараз мають проблеми з їх поверненням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр звернулася до голів облдержадміністрацій з проханням терміново направити телеграми Головному контрольно-ревізійному управлінню із зазначенням назв банків, в яких відкриті депозитні рахунки.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила ГоловКРУ до 26 січня узагальнити всю інформацію про факти затримки виплати депозитів місцевим органам влади.

Водночас глава уряду вважає, що зараз місцеві органи влади мають відмовитися від розміщення коштів на депозитних рахунках.

«Нам потрібно зараз не заробляти відсотки, нам потрібно зараз нормально фінансувати всі видатки бюджету», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.