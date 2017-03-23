Кілер стріляв у живіт, шию та обличчя Вороненкова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кілер, який застрелив колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, випустив в нього одну кулю в шию, дві в область обличчя та ще одну в живіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу.

"Загиблий пан Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт. Помер на місці", - повідомив Луценко.

Своєю чергою, голова поліції Києва Андрій Крищенко.раніше повідомив Українській правді, що вбивця трьома кулями прострелив колишньому депутату Держдуми РФ Денису Вороненкову живіт і шию.

За його інформацією, це показав попередній огляд тіла. Труп вже забрали з місця події. Крищенко розповів, що на місці вбивства вилучили пістолет ТТ і гільзи.

Він повідомив, що поранений охоронець і вбивця перебувають у різних лікарнях. Про особу злочинця і стан обох поранених наразі невідомо.

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За даними УП, зараз на місці вбивства з чиновників лишився тільки військовий прокурор Анатолій Матіос. Голови ГПУ Юрій Луценко і СБУ Василь Грицак, дружина Вороненкова Марія Максакова та інший свідок у справі Януковича, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вийшли разом з готелю "Прем'єр Палас" і поїхали на кортежі з трьох машин.

Перед цим Максакова підійшла разом з Грицаком до тіла для упізнання.

Також поліцейські збираються евакуювати автомобіль, на якому приїхав Вороненков.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.