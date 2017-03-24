У Wall Street Journal пояснили, як Трамп може покласти край скандалу про зв'язки з Росією

Президент США Дональд Трамп прагне просувати свої плани у внутрішній політиці. Але підозри щодо зв'язків його виборчої команди з Росією досі йому у цьому заважають. Щоб покласти край скандалу, його адміністрація повинна чітко визначити свою політику щодо Росії. І найпростіший спосіб це зробити - присвятити більше зусиль для завершення війни в Україні, яку розпалює Москва.

Про це на сторінках Wall Street Journal пише колишній Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен, передає DT.UA.

Він нагадує про жорстку зовнішню політику президента Рональда Рейгана в часи холодної війни, який систематично підштовхував тодішнього лідера СРСР Михайла Горбачова знести Берлінську стіну й покласти край конфронтації між Сходом і Заходом. Сьогодні ж розкол між сторонами пролягає не через символічну стіну, а криється в небезпечній ситуації в Україні.

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"Москва залишилася на Донбасі, тому що Захід дозволив їй це зробити. США можуть продемонструвати західну рішучість, посиливши санкції проти Росії, а також збільшити ціну російської агресії,передавши Україні оборонне озброєння", - пише Расмуссен.

Екс-глава НАТО нагадує про всі проросійські заяви, які Трамп зробив під час виборчої кампанії. І дехто може дійти висновку, що президент США не може змінити свій політичний курс. Але досвід Рейгана може вказати на те, як демонстрація сили може змінити умови.

"Якщо Трамп займе жорстку позицію проти Москви, він може поставити в глухий кут своїх критиків", - зазначає Расмуссен. На його думку, війна на Донбасі - це бомба уповільненої дії. Однак її можна знешкодити, якщо знайти нову формулу взаємодії з Москвою.

Для Києва це може принести більшу безпеку. Для Москви - свободу від західного економічного тиску, а для президента Трампа це буде гамбіт, який звільнить його від "російських демонів".

Раніше джерело в Кремлі розповіло FT, що позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії змінилася через наявну в західних ЗМІ кампанію проти РФ.