Позачергове засідання ВР закрили під слова про порушення Конституції

Позачергове засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 3 лютого.

Після голосування постанов щодо НБУ перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) зазначив, що сьогодні парламент продемонстрував, що «навіть єдиний законодавчий орган» порушує Конституцію та законодавство України.

Він зазначив, що прийняті постанови суперечать чинному законодавству, оскільки подання про звільнення та призначення голови НБУ належить до компетенції Президента України, а не парламенту.

«Ганьба таким політикам», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, говорячи про парламент, який прийняв сьогодні рішення про керівництво НБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанова Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».