Одіозного екс-регіонала Ківалова звільнили із посади члена Венеціанської комісії
00:50, 26 березня 2017Політика
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У той же час, Порошенко на пост звільненого Ківалова знайшов заміну.
Порошенко звільнив Ківалова, підписавши відповідний указ / фото: УНІАН
Одіозного екс-регіонала Сергія Ківалова звільнили з посади члена Венеціанської комісії. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.
"Увільнити: КІВАЛОВА Сергія Васильовича - від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) у зв'язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі.
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Його місце зайняв засновник Української юридичної фундації, член-кореспондент Національної академії правових наук України Сергій Головатий.
Також Порошенко звільнив і заступника члена комісії Володимира Пилипенка.
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