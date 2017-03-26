Одіозного екс-регіонала Ківалова звільнили із посади члена Венеціанської комісії

00:50, 26 березня 2017
Політика
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У той же час, Порошенко на пост звільненого Ківалова знайшов заміну.

Порошенко звільнив Ківалова, підписавши відповідний указ / фото: УНІАН

Одіозного екс-регіонала Сергія Ківалова звільнили з посади члена Венеціанської комісії. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.

"Увільнити: КІВАЛОВА Сергія Васильовича - від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) у зв'язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі.

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Його місце зайняв засновник Української юридичної фундації, член-кореспондент Національної академії правових наук України Сергій Головатий.

Також Порошенко звільнив і заступника члена комісії Володимира Пилипенка.

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Теги: #президент#звільнення#Ківалов