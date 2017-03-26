Одіозного екс-регіонала Ківалова звільнили із посади члена Венеціанської комісії

У той же час, Порошенко на пост звільненого Ківалова знайшов заміну.

Одіозного екс-регіонала Сергія Ківалова звільнили з посади члена Венеціанської комісії. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. "Увільнити: КІВАЛОВА Сергія Васильовича - від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) у зв'язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі. Читайте такожВ Раді оприлюднили прізвища депутатів, які літають у Москву Його місце зайняв засновник Української юридичної фундації, член-кореспондент Національної академії правових наук України Сергій Головатий. Також Порошенко звільнив і заступника члена комісії Володимира Пилипенка.

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